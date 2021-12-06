Ali Erbaş'tan cami saldırısına tepki: Bu saygısız tutum kabul edilemez

Ali Erbaş'tan cami saldırısına tepki: Bu saygısız tutum kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camii’ne düzenlenen saldırıyı kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Büyük Camii'ne yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ali Erbaş, paylaşımında saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

"BU SAYGISIZ TUTUM ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez.

"BİR AN ÖNCE YARGIYA SEVK EDİLMELİLER"

Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz."