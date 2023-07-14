Ali Erbaş'tan cuma hutbesinde FETÖ uyarısı: İstismarcı yapıların tuzaklarına düşmeyin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde devletin bekasının FETÖ tarafından hedef alındığını belirterek, "İstismarcı kişi ve yapıların tuzaklarına bir daha düşmemek için, dinimizi ehil ve güvenilir kişilerden öğrenelim" dedi.

DHA

Türkiye'de hep hatırlanacak tarihlerden biri olan 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokrasiye karşı darbe girişiminde bulunuldu.

15 Temmuz 2016 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunan ve kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanımlayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından darbe yapılmaya çalışıldı.

Darbe girişimine karşı Türk Halkı, demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara döküldü.

Darbeciler hezimete uğradı

15 Temmuz darbe girişimi, Türk halkının cumhuriyet ve demokrasinin yanında yer alması ve gösterdiği cesur direniş sonucu başarısızlıkla sonuçlandı.

Darbe girişimi yaklaşık 21 saat sonucunda bastırıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Gülhane Camii Yaz Kur’an Kursu’nda öğrenciler ile bir araya geldi.

Erbaş, FETÖ tehlikesine dikkat çekti

Erbaş, daha sonra Gülhane Camii’nde cuma namazı kaldırdı.

Erbaş, cuma hutbesinde 15 Temmuz gecesinde milletin birliği ve beraberliğinin, devletin bekasının FETÖ tarafından hedef alındığını belirterek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Millet ve devlet el ele vererek, bozguncuların karşısında dimdik durduk"

15 Temmuz gecesinde yaşanları anlatan Erbaş şu ifadeleri kullandı:

Ancak o gece, Rabbimizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet el ele vererek, bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir direnişle dahili ve harici hainlerin, düşmanların emellerini boşa çıkardık. Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. 'Allah, tuzak bozanların en hayırlısıdır.’ Rabbimiz böyle buyuruyor. Nice kardeşimiz bu direnişte şehadete yürüdü. Nice kardeşimiz de gazilik nişanesini bir şeref madalyası olarak bedeninde taşımaktadır.

"Her daim yekvücut, tek yürek olalım"

Erbaş uyarılarda bulunarak şöyle devam etti: