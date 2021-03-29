Ali Erbaş'tan deizm ve ateizm uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da katıldığı programda, İslam'ın öğretilmesinin ve irşat faaliyetlerinin önemine değinerek, deizm ve ateizm pompalayan örgütlere karşı uyarıda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinin ardından, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır İl Müftülüğünce Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas merkezinde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yakın zamanda Güneydoğu’da yaşanan sıkıntıları hatırlatarak, “Allah o kötü günleri, o sıkıntılı günleri bir daha göstermesin. Millet olarak hiçbirimize, hiçbir şehrimize, beldemize o kötü günleri bir daha yaşatmasın” dedi.

Ali Erbaş: Çocuklarımızı İslam'ın dışındaki ideolojilere kaptırmayalım VİDEO

İSLAM'IN ÖĞRETİLMESİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Başkan Erbaş, gençlere, çocuklara sahih kaynaklardan İslam’ın öğretilmesinin önemine değinerek, “Biz ne kadar din-i Mübin’i İslam'ı sahih kaynaklardan öğretilmesine gayret edersek ve öğrendiğimiz ilmi irşada dönüştürürsek her karış toprağında ilim fışkıran bu güzel beldeler, bu güzel şehirler inşallah daha güzel olacak. Bu güzellik, insanımızın üzerinde gözükecek, bu güzellik gençlerimizin üzerinde gözükecek. Bunda da hepimizin payı olacak” diye konuştu.

ATEİZM VE DEİZM UYARISI

İrşat çalışmalarının arttırılması gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, "Gençlerimizi batıl anlayışlara kaptırmayalım. Çocuklarımızı İslam'ın dışındaki ideolojilere, inançsızlığı pompalayan, ateizmi, deizmi, zerdüştlüğü pompalayan bir takım örgütlere, yapılara kaptırmayalım. Kaptırırsak bu bizim için çok büyük bir vebal olur." şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş’ın konuşmasının ardından katılımcılar söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ise yaptığı selamlama konuşmasında, Başkan Erbaş’a ve katılımcılara teşekkür etti.

Programın sonunda Başkan Erbaş, Diyarbakır’da cami yaptıran hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.



