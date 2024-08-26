Ali Erbaş'tan ezber bozan paylaşım: Mesajında Atatürk'ü de andı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken paylaşım...
Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.
EZBER BOZDU
Milli bayramlara ilişkin anma mesajları ve cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının anılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu.
ATATÜRK'ÜN ADINI ANDI
Erbaş, yayınladığı mesajda Mustafa Kemal Atatürk'ün de adını andı.
"MUAZZEZ HATIRALARI KIYAMETE KADAR HER DAİM YAŞAYACAKTIR"
Sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi ve Büyük Taaruz’a ilişkin mesaj paylaşan Erbaş, şu ifadelere yer verdi:
Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden #MalazgirtZaferi’nin 953’üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zaferimizin vesilesi BüyükTaarruz’un 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
Aziz emanetleri ve muazzez hatıraları kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun.
GÜNDEM OLDU
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın söz konusu paylaşımda Atatürk'ü de anması sosyal medyada gündem oldu.
DİYANET ANMAMIŞTI
Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan 23 Ağustos 2024 tarihli ve ‘Âdâb-ı Muâşerette de Rehberimiz Allah Resûlü (s.a.s)’dir’ konulu hutbe hutbenin son kısmında Zafer Haftası’na değinildi.
Şehitler ve gazilerin anıldığı kısımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı geçmemişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış