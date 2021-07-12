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    Ali Erbaş'tan, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığa tepki

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mabetlere karşı saygısız tutumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.07.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 15:58
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    Ali Erbaş'tan, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığa tepki

    Geçtiğimiz gece İstanbul Kadıköy'de eğlenmek için bir araya gelen gençler, alkolün etkisiyle taşkınlığa neden oldu.

    İki kişinin, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans ettiği görüldü.

    TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜ

    İbadethaneye saygısızlık görüntüleri sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı.

    "SAYGISIZLIĞI ŞİDDETLE KINIYORUM"

    Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır." dedi.

    Erbaş, toplumun huzuruna kasteden, mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutumun asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

    Ali Erbaş tan, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi ne saygısızlığa tepki #1

    Ali Erbaş tan, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi ne saygısızlığa tepki #2

    Kadıköy’de kilise kapısı üzerinde dans ettiler ViDEO

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