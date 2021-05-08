Ali Erbaş'tan, Kadir Gecesi mesajı

Bu geceyi istiğfar ederek geçirme ve manevi dirilişe vesile kılma çağrısında bulunan Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına da tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erbaş, mesajında, "Rahmeti, mağfireti ve bereketi ile hayatımızı kuşatan mübarek Ramazan'ın son günlerinde Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri böylesi bereketli ve huzurlu bir geceye bir kez daha kavuşturan yüce Rabb'imize sonsuz hamd-ü senalar olsun." ifadelerine yer verdi.

Kadir Gecesi'nin, hakkı batıldan, hayrı şerden, helali haramdan, tevhidi şirkten, imanı küfürden ve iyiyi kötüden ayıran hidayet, rahmet ve hikmet yüklü Kuran-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, Allah'ın rahmet ve merhametiyle yeryüzünü kuşattığı gece olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"GAFLET İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİMİZ GÜNLERİMİZ İÇİN İSTİĞFAR EDELİM"

"Bu gece, af ve mağfiret gecesidir. Meleklerin dünyaya indiği ve tan yeri ağarıncaya kadar yeryüzünün esenlikle dolduğu bir huzur iklimidir. Bunun için sevgili Peygamberimiz 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.' buyurmuştur. Ve bu geceye erişenlere, 'Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.' diye dua etmelerini tavsiye etmiştir. O halde bu gece, samimi tövbelerimizle Rabb'imize yönelerek gaflet içerisinde geçirdiğimiz günlerimiz için istiğfar edelim.





"BU GECEYİ MANEVİ DİRİLİŞİMİZE VESİLE KILALIM"

Bu sekinet vaktini fırsat bilerek ihmal etiğimiz kulluk, ibadet ve taatlerimizden dolayı Rabb'imizden af dileyelim. Dualarımız ve niyazlarımızla daha güzel bir istikbal inşa etmenin azmini kuşanalım. Kendimiz, ailemiz, milletimiz ve insanlık için salih amellerimizi çoğaltmanın sözünü verelim. İnsanlığın selameti, iyiliği ve hayrı için neler yapabileceğimizi gözden geçirelim. Muhtaçların, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir fukaranın, garip gurebanın maddi ve manevi yardımlarına koşalım. Dünyanın geçici heveslerinden ve sonu gelmez emellerinden sıyrılarak bu geceyi istikametimize ve manevi dirilişimize vesile kılalım."

İSRAİL'İN, MESCİD-İ AKSA'DAKİ SALDIRILARI