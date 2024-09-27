Ali Erbaş'tan 'kanun' açıklaması: Ölümse ölüm, idamsa idam Narin cinayeti sonrası idam cezası gündeme gelirken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı konuşmada "Ne cinayetler işleniyor, kanunlarda caydırıcılık var mı? Ölümse ölüm, idamsa idam" ifadesine yer verdi.

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İHA

Son zamanlarda artan cinayet olaylarına bir tepki de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Erbaş, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Uluslararası Ahilik Haftası Sempozyumu'na katılarak burada önemli açıklamalar yaptı.

"BİN SENE CEZA VERİN, BİZİM ACIMIZ DİNECEK Mİ?"

Sempozyumda konuşan Erbaş, ahiliği, ahiliğin prensiplerini ve din adamlarının ahiliğe bakış açılarını anlatarak, konuyu Diyarbakır'da işlenen Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki olaylara getirdi.

Erbaş, şu açıklamalarda bulundu:

Katil tespit edilse ne olacak? İsterseniz bin sene ceza verin, bizim acımız dinecek mi? Biz, caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız?



2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin, 'yatarım nasıl olsa, yemeğim de geliyor, suyum da veriliyor.' Bu caydırıcı mı?

"ÖLÜMSE ÖLÜM, İDAMSA İDAM"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamasında cezaların işlenen suçlara göre caydırıcı etkiye sahip olması gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Ölümse ölüm, idamsa idam. Öyle değil mi, nasıl caydıracağız? İmam Gazali şöyle diyor; 'Caydırıcılık özelliği olan kanunlar' bunlar da yetmiyor.



Dünya kurulduğundan beri kanunlar var, mahkemeler var. Milattan önce 2 binli yıllarda yaşamış 'Hamurabi' denilen birisi var. Yaptığı kanunların gökten indiğine inanıyor Babil halkı ama yine caydıramadı insanları.



O zaman uhrevi müeyyide, ahiret bilinci. Biz onun için günde 40 sefer namazda 'Maliki Yevmiddin' diyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)