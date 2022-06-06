Ali Erbaş'tan müftülere: Bütün yöneticilere rehberlik edeceksiniz

İstanbul’da 41’inci İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sizler sadece o ilin müftüsü değilsiniz, bütün yöneticilerine rehberlik edeceksiniz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 41’inci İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Erbaş, “İslam düşüncesinde bilgi, İslami olan olmayan ayrımına tabi tutulmamış. Faydalı olan olmayan diye ayrılmış. Bütün ilimlerin yolu dine çıkıyor. Haksızlığa zulme ve kötülüğe aracı kılınan bilgi felaket getirir.” dedi.

“Yöneticilere rehberlik edeceksiniz”

DHA'da yer alan habere göre sonrasında müftülere dönen Erbaş “Sizler sadece o ilin müftüsü, diyanet ve din hizmetlerinden sorumlu rehber değilsiniz o ilin bütün yöneticilerine de rehberlik yapmak zorundasınız. Milli Eğitim'deki yöneticilere rehberlik edeceksiniz, diğer kurumlardaki yöneticilere, Gençlik Müdürlüklerine hepsine rehberlik edeceksiniz. Çünkü siz Peygamber varisisiniz.” diye konuştu.

‘Camiden çok Kur’an kursu yapalım cümlesi daha önemli’

“Kur’an kursları üzerinde, sinsi düşmanlıklar üretmeye yönelik çalışmalar var.” diyen Erbaş, şöyle devam etti:

“2 bin civarında Kur’an kursumuz var. Her zaman mücadele ettiğimiz, olmaması için gayret ettiğimiz bir olay oluyor, onun üzerinden bütün Kur’an kurslarımızı yıpratmaya çalışan bir takım çalışmalar var. Sizler için en önemli şey, hatta 'şuraya cami lazım' mücadelesinden daha çok 'şuraya 4-6 yaş Kur’an kursu yapmamız lazım' cümlesi benim için daha önemli.”