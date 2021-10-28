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    Ali Erbaş'tan Şuşa'da şehitler için dua

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’daki Cıdır Ovası’nda Kur’an-ı Kerim okuyarak, şehitler için dua etti.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 16:11
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    Ali Erbaş'tan Şuşa'da şehitler için dua

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan temaslarını sürdürüyor.

    Erbaş, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’daki Cıdır Ovası’ndaydı.

    KUR'AN OKUYUP ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ

    Ali Erbaş, 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’nın simge yerlerinden Cıdır Ovası’nda Kur’an-ı Kerim okudu, ardından şehitler için dua etti.

    Dua ettiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, “Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovası'nda vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik.” ifadelerine yer verdi.

    Ali Erbaş'tan Şuşa'da şehitler için dua ViDEO

    Ali Erbaş tan Şuşa da şehitler için dua #1

    Ali Erbaş tan Şuşa da şehitler için dua #2

    Ali Erbaş tan Şuşa da şehitler için dua #3

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