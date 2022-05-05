Petrol
110.56
0.38%
Euro
15.73
0.43%
Dolar
14.87
0.91%
Altın
906.53
1.79%
Borsa
2486
2.30%
Bitcoin
590.171
0.93%
BTXN Coin
16.71
5.96%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

    92 yaşında hayata veda eden eski MHP Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'na Meclis'te düzenlenen cenaze töreni ile veda edildi.
    • 05.05.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

    MHP'nin eski Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu, 92 yaşında vefat etti.

    Hayata veda eden Eyüboğlu için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Eyüboğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a vekaleten TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek eşlik etti.

    Meclis'ten çok sayıda isim katıldı

    İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil'in yanında Meclis bürokratları ve personeli de cenaze törenine iştirakta bulundu.

    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis te cenaze töreni düzenlendi #1

    Taziyeler kabul edildi

    Eyüboğlu'nun biyografisinin okunduğu törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edilirken, törenin sonrasında yakınları taziyeleri kabul etti.

    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis te cenaze töreni düzenlendi #2

    Karşıyaka'da defnedilecek

    Eyüboğlu'nun cenazesi, bugün Keçiören Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis te cenaze töreni düzenlendi #3

    Yozgat Milletvekilliği yaptı

    Yozgat Sarıkaya'da 1931'de doğan Ali Fuat Eyüboğlu, TBMM'de başkanvekili ile 4. ve 5. Dönem Yozgat milletvekili olarak görev aldı. Sarıkaya Belediye Başkanlığı da yapan Eyüboğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.

    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis te cenaze töreni düzenlendi #4

    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis te cenaze töreni düzenlendi #5

    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis te cenaze töreni düzenlendi #6

    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis te cenaze töreni düzenlendi #7

    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis te cenaze töreni düzenlendi #8

    Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis te cenaze töreni düzenlendi #9


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    ABD'de açık iş sayısı rekor kırdı
    Ekonomi

    ABD'de açık iş sayısı rekor kırdı

    Boston Celtics seriyi eşitledi
    Basketbol

    Boston Celtics seriyi eşitledi

    Görüş Bildir