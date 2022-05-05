Ali Fuat Eyüboğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

92 yaşında hayata veda eden eski MHP Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'na Meclis'te düzenlenen cenaze töreni ile veda edildi.

MHP'nin eski Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu, 92 yaşında vefat etti.

Hayata veda eden Eyüboğlu için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Eyüboğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a vekaleten TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek eşlik etti.

Meclis'ten çok sayıda isim katıldı

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil'in yanında Meclis bürokratları ve personeli de cenaze törenine iştirakta bulundu.

Taziyeler kabul edildi

Eyüboğlu'nun biyografisinin okunduğu törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edilirken, törenin sonrasında yakınları taziyeleri kabul etti.

Karşıyaka'da defnedilecek

Eyüboğlu'nun cenazesi, bugün Keçiören Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yozgat Milletvekilliği yaptı

Yozgat Sarıkaya'da 1931'de doğan Ali Fuat Eyüboğlu, TBMM'de başkanvekili ile 4. ve 5. Dönem Yozgat milletvekili olarak görev aldı. Sarıkaya Belediye Başkanlığı da yapan Eyüboğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.