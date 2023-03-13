Ali İhsan Yavuz AK Parti milletvekili adaylık başvurusunun miktarını açıkladı

Türkiye, 62 gün sonra sandığa gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada, AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenler için bir şart koştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık başvurusu için AFAD'a yardım bağışı yapılması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı.
Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ali İhsan Yavuz, yetişkinler için 20 bin TL, kadınlar ve gençler için 10 bin TL, engelliler için ise 5 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.
O açıklama şu ifadelerle devam etti;
Seçimlere ilişkin müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak.