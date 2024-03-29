Ali İhsan Yavuz: Edirne, Antalya, Artvin ve Hatay AK Parti belediyeciliğine dönüşecek Attıkların adımların doğru yol olduğunu milletin gördüğünü belirten AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul ve Ankara dışında kazanmayı bekledikleri 4 il saydı..

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ensonhaber.com

Türkiye, pazar günü sandık başına gidecek.

Seçmenler, 81 ilde okullarda kurulan sandıklarda oylarını kullanarak yerel yöneticilerini seçecek.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

tv100 canlı yayınında Cansu Canan'ın sorularını yanıtlayan Yavuz, yerel seçimde attıkları adımların sadece şu ana değil geleceğe doğru olduğunu söyledi.

Ve bunu milletin de gördüğünü belirten Yavuz, kazanmayı bekledikleri illerden örnek verdi.

"Sürprizler olacak"

İstanbul ve Ankara'nın dışında kritik illerden olan Edirne, Hatay, Antalya ve Artvin'i de AK Parti belediyeciliğine kavuşturacaklarını belirten Yavuz, şunları söyledi:

Hem bugün sonuç alacağz, hem de yarınlara çok güçlü bir şekilde uzanacağız. Çünkü yeni ufuklara doğru heyecanımız bitmeden devam edecek.



Sayın Cumhurbaşkanımız ile çok daha ilkleri, çok daha yenilikleri, güzellikleri birlikte yaşayacağız.İş bitmeyecek açıkçası. Yarınlara çok güçlü bir şekilde uzanacağız.



Attığımız adımların nereye gittiğini, nasıl gittiğini hesaba katarak yol alıyoruz. Ve bu aldığımız yolunda doğru yol olduğunu milletimiz görüyor.



Onun için bundan öncekine oranla daha fazla sayıda belediye, gerçek belediyeciliğe kavuşacak. Sürprizler de olacak.

"Edirne, Hatay, Antalya ve Artvin'i bekliyoruz"