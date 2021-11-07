Ağrı’da 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılıyor” dedi.

2019 yerel seçimlerine “Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur” sözleri ile damga vuran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yine çok konuşulacak söylemlere imza attı.

Ağrı’da 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Yavuz, Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı en önemli şeyin özgüven olduğuna dikkat çekti.

“TAYYİP BEY'E DESTEK VERDİĞİMİZ İÇİN SEVAP YAZILIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyerek sevap kazanıldığını aktaran Yavuz, “20 yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu, liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor.” dedi.

“Hayatımın sonuna kadar bir statü ve makam beklemeden bu davanın neferi olmaya devam edeceğim” diyen Yavuz, şöyle devam etti:

Ali İhsan Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için sevap yazılıyor VİDEO

“İDAM SEHPASINA GİTMEYİ GÖZE ALACAK BİR LİDERİMİZ…”

“Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Bu davayı çok mübarek dava olarak görüyorum ve görüyoruz. Milletin rotası benim rotamdır diyen, prangaları bir bir söken, zincirleri kopartan Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızda tutmak en büyük iştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenilmiş çaresizliği reddeden o özgüveni bize kazandırmış olması bu ülkeye en büyük katkısıdır. Bu ülke için Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptı diye sorduklarında buradan İstanbul’a köprü olacak kadar şey yaptı diyebiliriz. İdam sehpasına gitmeyi göze alacak bir liderimiz olmasaydı şu anda gündem yine irtica kavramlarıyla dolup taşacaktı.”