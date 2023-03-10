Ali İsmail Korkmaz’ın Hatay’daki ailesini ziyaret eden Sezen Aksu, yeğenine küpesini hediye etti Deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına katılan Sezen Aksu, 2013 yılında ‘Gezi Parkı Eylemleri’ sırasında Eskişehir’de öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesinin Antakya’daki evini ziyaret etti. Ünlü sanatçı, kulağındaki küpeyi, Korkmaz’ın yeğenine verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’ın Antakya ilçesine gelen birçok isim de yardım çalışmalarına destek veriyor.

Bu kapsamda bir süredir ilçede bulunan ve yardım çalışmalarına destek veren sanatçı Sezen Aksu, dün 2013 yılında ‘Gezi Parkı Eylemleri’ sırasında Eskişehir’de darbedilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesinin evini ziyaret etti.

Küpesini verdi

İlçeye bağlı Ekinci Mahallesi’nde bulunan Korkmaz ailesinin evine gelen Aksu, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ile uzun süre sohbet etti.

Aksu daha sonra Korkmaz’ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz’ın çocukları Ali Yusuf ve 3 aylık Barış Umut’u sevdi.

Barış Umut’u kucağına alıp şarkı söyleyen Aksu, kulağındaki küpeyi ve tabletini Ali Yusuf’a hediye etti.

Depremde yaşadıklarını anlattı

Aksu daha sonra Korkmaz ailesiyle vedalaşıp evden ayrıldı.

Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, ​ziyaretin ardından konuştu.

Korkmaz, ilk olarak depremde yaşadıkları korkuyu anlattı.

Deprem gecesini unutamadıklarını söyleyen Korkmaz, o an sağ çıkacaklarına inanmadığını fakat kurtulduklarını söyledi.

Depremde eltisinin oğlu ve hamile eşini kaybettiklerini dile getiren Korkmaz, hayatı boyunca böyle büyük bir felakete şahit olmadığını belirtti.

Birçok kişinin bu zorlu günlerde evini ziyaret ettiğini kaydeden Korkmaz, şunları söyledi:

"10 gündür buradaymış ama kimseye haber vermemiş"

Dün de Sezen Aksu geldi. 2 saat boyunca oturduk. Çok güzel bir sohbet ettik. Torunlarıma şarkı söyledi. Kulağındaki küpeyi torunuma verdi. Torunum, 'Sezen Abla kulağımdaki küpe evimizde kaldı. Bulamadım' deyince hemen verdi küpesini. Tabletini de hediye etti. Çok samimi, çok içtendi. Ağladık, tebessüm ettik. 10 gündür buradaymış ama kimseye haber vermemiş. Söz verdi, yemeğe gelecek ve burada kalacak.

"Bu küpeyi hiç çıkarmayacağım"

Sezen Aksu’nun hediye ettiği küpeyi sağ kulağında taşıyan Ali İsmail Korkmaz’ın yeğeni Ali Yusuf Korkmaz ise “Sezen Aksu, buraya geldi. Bizimle çocuk olup, sohbet edip, çok iyi davrandı. Tabletini ve küpesini bana verdi. Böyle sanatçıların bu dönemde çok büyük bir etkisi var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu küpeyi hiç çıkarmayacağım.” diye konuştu.

Çok sayıda ünlü isim ziyarete gitti

Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz ise çok sayıda değerli ismin evlerini ziyaret ettiğini belirterek, “Sezen Aksu, Mert Fırat, Elvan Odabaşı, Tuğba Özay gibi birçok isim ziyaret etti. Dün de Sezen Aksu geldi.” dedi.