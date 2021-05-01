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    Ali Kenanoğlu, Yavuz Ağıralioğlu'na it dedi

    Ali Kenanoğlu, Yavuz Ağıralioğlu'na it dedi

    HDP'nin sözde Ermeni soykırımı ile "yüzleşme" çağrısına sert cevap veren İyi Partili Ağıralioğlu'na, HDP'li Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine" diye cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 02:10
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 02:21
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    PKK'nın siyasi uzantısı HDP, yine her konuda olduğu gibi sözde Ermeni soykırımı iddiaları karşısında da kendini Türkiye'nin karşısında konumlandırdı.

    Sözde soykırım iddilarını, "Türkiye soykırımla yüzleşmelidir" açıklamasıyla kabullenen HDP'ye İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert bir eleştiri geldi.

    "AHLAKSIZ TEKLİF"

    Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "yüzleşme" çağrısını "ahlaksız teklif" olarak nitelendirerek "Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz" dedi.

    "YAVUZ İT HAVLAMIŞ"

    Bu açıklamanın ardından HDP'den cevap gecikmedi.

    HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Ağıralioğlu'nu kastederek bir tweet attı.

    Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine…!" ifadelerini kullandı.

    Ali Kenanoğlu, Yavuz Ağıralioğlu na it dedi #1

    Ali Kenanoğlu, Yavuz Ağıralioğlu na it dedi #2

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