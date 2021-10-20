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    Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi

    Gözlerden uzak bir hayat yaşayan tecrübeli gazeteci Ali Kırca'nın son hali, bir doktora yaptığı ziyaret sonrası ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 11:02
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    Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi

    Gözlerden uzak bir hayat yaşayan 72 yaşındaki tecrübeli gazeteci ve sunucu Ali Kırca bir süredir ortalarda görünmüyordu.

    Uzun zamandır ekranlardan ve gözlerden uzak bir hayat süren usta gazeteci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı.

    YILLAR SONRA GÖRÜLDÜ

    Kırca son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

    Ali Kırca'nın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan fotoğraflarının, bir doktor ziyaretinde çekildiği belirtildi.

    Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi #1

    Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi #2

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