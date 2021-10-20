Haberler

Gündem Haberleri

Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi

Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan tecrübeli gazeteci Ali Kırca'nın son hali, bir doktora yaptığı ziyaret sonrası ortaya çıktı.