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Ali Koç: Cumhurbaşkanıyla bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar

Ali Koç: Cumhurbaşkanıyla bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisini karşı karşıya getirmeye çalışan bir zihniyet olduğunu söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ne benim ne de Fenerbahçe'nin ne devletle ne Cumhurbaşkanımızla ne de iktidarla bir sorunu yok" dedi.