Son günlerde 'Koç Holding Türkiye’den çekiliyor' iddiaları gündemi meşgul ediyor...

Bu iddialara ilişkin en üst isimden dikkat çeken açıklama geldi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, holding şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

O İDDİALARA YANIT VERDİ

Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Ali Koç, bu iddialara net bir yanıt vererek, Türkiye’nin Koç Grubu’nun ana merkezi olduğunu ve yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

"YATIRIMLARIMIZIN YÜZDE 95'İ ÜLKEMİZDE"

Koç, son 6 yılda otomotiv sektörüne 10 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve bunun yüzde 95’inin Türkiye’de gerçekleştiğini belirtti.

"ANASI DANASI TÜRKİYE'DE"

"Bizim işlerimizin anası, danası Türkiye’de" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ali Koç, Koç Holding’in küresel büyüme stratejisini sürdürdüğünü ve Türkiye’den çekilme gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını açıkladı.

Koç, "Söz konusu Koç’sa çok fazla fitne, iftira, yalan-yanlış bilgi, yalan-yanlış iddialar var. Borsada bir hareket oluyor biz suçlanıyoruz, TÜSİAD’a bir şey oluyor biz hedef gösteriliyoruz. Yurt dışına yatırım yapıyoruz, yok ülkeden kaçıyor diyorlar. Ne yazık ki öyle bir ülkede yaşıyoruz ki gerçekleri söyleyenler, gerçek söylediğini ispatlamak zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

HUKUK KONUSUNA GİRDİ

Hukuk konularına da değinen Koç, hukuk sisteminin düzgün çalışmasının yabancı yatırımcı çekmek için önemli olduğunu söyledi.

Koç, "Ülkeye baktığın zaman öngörülebilirlik, hukuk sistemi çok önemli. Hukuk sistemi iyi çalışmayan ülkelere yatırım çekmek kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, yaptığı açıklamada hukuk konusunda şunları söyledi:

"HUKUK SİSTEMİ ÇALIŞMAYAN ÜLKEYE YATIRIMCI ÇEKMEK KOLAY OLMUYOR"

"YATIRIMCI KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEK İSTİYOR"

"Bir de devletimizin verdiği olağanüstü teşvikler var. Ama yatırımcı kendini güvende hissetmek istiyor." diyen Koç, şu sözleri kullandı:

Yatırımcı önünü görebilmek istiyor. Yatırımcı yaptığı planları kısa aralıklar içinde revize etmek zorunda olmak istemiyor. Dünyada müthiş bir para var. Gidecek liman arıyor. Biz müthişiz. Dünyadaki yeni güçlerin, yeni kuralları, yeni ortamı dizayn ettiği bir ortamda Batı'nın özellikle Amerika’nın Çin ile olan sıkıntılarını biliyorsunuz. Bizim Batı ile Çin’in yaptığı ticaretin büyük kısmına talip olacak her türlü imkânımız, avantajımız, her şeyimiz var. Büyük fırsat sunuyor şu an içinde bulunduğumuz konjonktür. Tehlikeler de sunuyor, başta bölgesel savaşlar olmak üzere ama bununla beraber özellikle ticari anlamda da politik konularda da müthiş fırsatların barındığı bir dönemden geçiyoruz. Onun için bizim daha büyük düşünmemiz lazım ülke olarak.