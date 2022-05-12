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    Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi

    Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi

    Trabzonspor'a verdiği destek nedeniyle Ali Koç'un utanmaz dediği Ekrem İmamoğlu, geri adım attı. Kavga sonrası Ali Koç'tan randevu isteyen İmamoğlu, durumu toparlamaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 11:33
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yaşanan kavga kamuoyunun gündemine oturdu.

    İkili arasında ilk gerginlik İmamoğlu'nun, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı Trabzonspor'u temsilen bordo-mavi kravatla ziyaret etmesi ve Özkan Sümer'i anlatan Ufuk Çizgisindeki Adam kitabını hediye etmesiyle başladı.

    Akabinde aslen Trabzonlu olan İmamoğlu'nun, Karadeniz turu sırasında İBB başkanı olarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlaması gerginliği artırdı.

    Utanmaz sözleri

    Bu gerginlik sırasında Ali Koç, İmamoğlu'na utanmaz diyerek "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez." ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu geri adım attı

    Bu sözler sonrası Koç grubunu karşısına almaya cesaret edemeyen İmamoğlu, geri adım atıp Ali Koç'un ayağına giderek  bir araya geldi.

    Sözcü'den Aytunç Erkin'in yazısına göre; Ali Koç'a yakınlığı ile bilinen Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in ofisinde 8 Mayıs'ta bir araya gelen ikili, Uğur Dündar ziyaretinden bu süreye kadar yaşananları masaya yatırdı.

    Özellikle kravat, kitap, forma ve ikilinin birbirlerine karşı sert sözleri, İmamoğlu'nun geri adımıyla an itibarıyla yerini şu an sükûnete bıraktı.

    Ekrem İmamoğlu'nun, Ali Koç'tan özür dileyip dilemediği önümüzdeki günlerde açıklanabilir.

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