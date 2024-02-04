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Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu birlikte geldi birlikte gidiyor

Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu birlikte geldi birlikte gidiyor Fenerbahçe'de Ali Koç, İBB'de Ekrem İmamoğlu döneminin başlamasıyla birlikte muhalifler bu ikilinin ülkenin geleceğini belirleyeceğini ümit ediyordu. Ancak iki isim de ne futbolda ne de siyasette istenilen başarıyı gösteremedi.