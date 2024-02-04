Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu birlikte geldi birlikte gidiyor

Fenerbahçe tarihinin en önemli isimlerinden biri.. Gönül verdiği renkler için cezaevine girmiş, herkesi karşısına almaya cesaret etmiş bir isim: Aziz Yıldırım.
Tarihler 2018'i gösterirken büyük kongrede Aziz Yıldırım'ın karşısına Ali Koç çıktı.
Ali Koç o günlerde büyük projeler, peş peşe gelecek şampiyonluklardan bahsediyordu.
Kongrede kazanan isim Ali Koç oldu.
Aradan yıllar geçti.
Başkanlık koltuğunda 6. yılını doldurmak üzere.
Ali Koç döneminin sonu
Fenerbahçe taraftarı bu süre boyunca hiçbir şampiyonluk göremedi.
Milyon dolarlar harcanarak gelip giden teknik direktörler ve futbolcular.
Ortada büyük bir hezimet var.
Ali Koç da bu başarısızlığa artık tahammül edemiyor.
Haziran ayında başkanlığı bırakacağını resmen açıkladı.
Muhaliflerin tek umudu onlardı
Ali Koç göreve geldikten sonra onunla birlikte yazılan senaryoların içinde olan Ekrem İmamoğlu da benzer bir sona doğru ilerliyor.
2019 seçimlerinde İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'ndan büyük beklentiler vardı.
Muhalifler; Ekrem İmamoğlu ile Ali Koç'un yeni bir Türkiye sayfasını açacaklarından bahsediyordu.
Gelmeyen şampiyonluklar, başarısız transferler gibi İstanbul'da da yürümeyen otobüsler, binilmeyen metrobüsler, yapılmayan metrobüsler Ekrem İmamoğlu'nun sonunu adım adım hazırladı.
Murat Kurum geliyor
31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Murat Kurum var.
İstanbul'un sorunlarına karşı büyük projelerle sahaya indi ve çalışıyor Kurum.
Ekrem İmamoğlu 2019 desteklerinden yoksun.
2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen; DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti kendi adaylarıyla seçmenin karşısına çıkıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki iddiası günden güne düşüyor.
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