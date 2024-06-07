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Fenerbahçe seçim atmosferine girdi.
Mevcut Başkan Ali Koç ve ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim öncesinde sarı-lacivertlilerde, Jose Mourinho rüzgarı esti.
Yıldırım'ın vaadi olan Jose Mourinho’yu Fenerbahçe'ye getirme açıklamasından günler sonra Koç, başarılı hocaya imza attırdı.
Stattaki müzeyi gezdiler
Fenerbahçe camiasını çılgına çeviren bu hamleden sonra seçime girecek taraflar arasında sert tartışmalar devam ederken Koç, Mourinho ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki müzeyi gezdi.
Atatürk heykelini gezdirdi
Ali Koç, Mourinho'ya Mustafa Kemal Atatürk'ün burada bulunan balmumu heykelini gösterdi.
Atatürk hakkında yeni hocasına bilgi veren Koç, beraberindeki Portekizli hoca ile birlikte heykel önünde fotoğraf çektirdi.
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