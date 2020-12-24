Ali Koç'tan Meral Akşener'e ziyaret

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Ali Koç, Akşener'e Fenerbahçe forması hediye etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.

Ankara'da temaslarda bulunan Ali Koç'a, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da ziyarette hazır bulundu.

FENERBAHÇE FORMASI HEDİYE ETTİ

Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat süren ziyarette Ali Koç, Akşener'e üzerinde 'Meral Akşener' isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.





AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI

Ali Koç, İyi Parti Lideri Akşener ile görüşmesinden sonra açıklama yapmadan, parti genel merkez binasından ayrıldı.