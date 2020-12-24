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    Ali Koç'tan Meral Akşener'e ziyaret

    Ali Koç'tan Meral Akşener'e ziyaret

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Ali Koç, Akşener'e Fenerbahçe forması hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 12:48
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 12:52
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    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.

    Ankara'da temaslarda bulunan Ali Koç'a, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

    İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da ziyarette hazır bulundu.

    Ali Koç tan Meral Akşener e ziyaret #1

    FENERBAHÇE FORMASI HEDİYE ETTİ

    Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat süren ziyarette Ali Koç, Akşener'e üzerinde 'Meral Akşener' isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

    Ali Koç tan Meral Akşener e ziyaret #2

    AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI

    Ali Koç, İyi Parti Lideri Akşener ile görüşmesinden sonra açıklama yapmadan, parti genel merkez binasından ayrıldı.

    Ali Koç tan Meral Akşener e ziyaret #3

    Ali Koç tan Meral Akşener e ziyaret #4

    Ali Koç tan Meral Akşener e ziyaret #5

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