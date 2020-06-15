Ali Koç'tan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Rizespor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Koç,"Muslera Alex gibi, sakatlığı içimizi acıttı" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin FB TV'de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ali Koç, dün Rizespor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera için de geçmiş olsun dileklerini iletti.

"MUSLERA ALEX GİBİ"

Başkan Koç, Uruguaylı kalecinin sakatlığıyla ilgili, "Sadece Galatasaraylılar'ı değil tüm spor severleri üzen bir olaya tanıklık ettik. Muslera'nın bacağı iki yerden birden kırıldı. Muslera'ya ve Galatasaray'a geçmiş olsun diliyorum. Muslera, bizim Alex gibi bir futbolcu. Herkesin çok sevdiği bir isim. Muslera centilmenliğiyle camialar tarafından sevilen bir isim. Sakatlığı içimizi acıttı." ifadelerini kullandı.