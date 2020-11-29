Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Devletin ordusu Katar'a satılmış” ifadelerini kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Habertürk'te bir tartışma programına, katıldı.

CHP'li vekilin burada Türk ordusu hakkında kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Başarır, kullandığı ifadelerden sonra birçok makamdan yapılan açıklamalarla kınandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmış” ifadesini kullanan Başarır için önce RTÜK inceleme başlattı.

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır: Devletin ordusu Katar'a satılmış VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

RTÜK'ten yapılan inceleme açıklamasının ardından hukuki adım da atıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başarır hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

"İLK KEZ DEVLETİN ORDUSU KATAR'A SATILMIŞ"

Başarır canlı yayında, "Öyle bir noktadayız ki; cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. 50 milyon dolara satılmış. Birileri mandacı oluyor." ifadelerini kullanmıştı.