Ali Mahir Başarır paylaşımında, İstanbul Üniversitesi girişindeki Fetih Suresi'ni kaldırdı

Haber Merkezi

CHP dün, Beyazıt Meydanı'nda bir miting düzenledi.

Miting sırasında zaman zaman polislerle de tartışan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya üzerinden miting sonrası bir paylaşım yaptı.

Ali Mahir Başarır'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı, tepkilere neden oldu.

TUĞRAYI VE FETİH SURESİNİ KALDIRDI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın miting sonrası yaptığı paylaşımdaki görselde, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün girişindeki kapıda yer alan Fetih Suresi'nin 3. ayeti ve Sultan Abdülaziz'in Tuğrası'nın silindiği görüldü.

ROMEN RAKAMLARI YAZILDI

Yerine, Romen rakamlarıyla 1943 tarihi yazıldı.

Paylaşım sosyal medyada büyük tepki gördü.