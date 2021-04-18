Ali Özek kimdir? Yazar ve Akademisyen Ali Özek neden öldü, kaş yaşındaydı?

Ali Özek kimdir? Yazar ve Akademisyen Ali Özek neden öldü, kaş yaşındaydı?

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek, hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından Prof. Dr. Ali Özek'in hayatı ve biyografisi gündeme geldi. Peki, Prof. Dr. Ali Özek kimdir?

Bir süredir hastanede tedavi gören hocaların hocası olarak tanınan Prof. Dr. Ali Özek, hayatını kaybetti.

İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Hocam, vakıf insanı Prof. Dr. Ali Özek’in dar-ı bekâya irtihalini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı âlî olsun. Yakınlarına ve İlahiyat camiasına başsağlığı diliyorum.''

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalında tefsir ve belagat dersleri veren Özek, 19 Nisan'da Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlanacak.



Bu üzücü haberin ardından Prof. Dr. Ali Özek'in hakkındaki bilgiler gündeme geldi.

Peki, Ali Özek kimdir? Yazar ve Akademisyen Ali Özek hayatı ve biyografisi...

PROF. DR. ALİ ÖZEK KİMDİR?

1932 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinin Doğanlar köyünde dünyaya gelen Prof. Dr. Ali Özek'in babası Hacı Şakir Özek, annesi Nazmiye Hatun'dur.

1941 yılında Çaltılar İlkokulu'nu bitiren Özek, dini bilgiler edinmek için gittiği Antalya'nın Kayabaşı köyünde, Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrenmiş ve 1944 yılında hafız olmuştur.

Özek, daha sonra İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda Salih Tanrıbuyruğu'dan Arapça ve dini ilimler öğrenmiş ve bu arada Karataş Ortaokulu'nu tamamlamıştır.

1950 yılında Mısır'a giden Özek, 1951 yılında Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'ne girmiş ve 1955 yılında Usuluddin Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1957 yılında aynı fakültede Kur'an ve hadis ilimIeri bölümünde yüksek lisans yaptıktan sonra İzmir'e dönüş yapmıştır.

1959 yılına kadar İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda öğretmenlik yapan Özek, dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960 yılında Burdur Lisesi'ni bitirmiştir. 1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başlayan Özek, daha sonra 1962-1963 eğitim-öğretim yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi olmuştur.

1966 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nü bitiren Özek, aynı fakültede doktora öğrenimine devam etmiştir.

1973 yılında Edebiyat Doktoru unvanını alan Özek, 1979 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirilmiş ve 1982 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

1986 yılında doçent, 1991 yılında da profesör olan Özek, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalında tefsir ve belagat dersleri vermiş ve 1998 yılında emekli olmuştur.

1994-2002 yıllarında Kazakistan'ın Almatı şehrinde Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Özek, evli ve üç çocuk babasıydı.