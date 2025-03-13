Ali Sabancı ile Vuslat Doğan çifti boşanıyor

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Sosyeteden bir ayrılık haberi magazin kamuoyunun gündemine oturdu...

İş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, boşanma kararı aldı...

Magazin kulislerinde çiftin boşanma nedenleri ise geçtiğimiz yıl Yunanistan'da yaşadıkları kazanın etkili olduğu konuşuluyor.

29 yıllık evliliklerini bitirecek olan çiftin bu kararı almadan önce de ayrı yaşadıkları ortaya çıktı.

YUNAN TATİLİ KAZASI

Hatırlanacağı üzere yaşanan kazada Sabancı çiftinin tatilde oldukları Yunanistan’ın Leros Adası’nda bindikleri bot, kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçirmişti.

PEŞ PEŞE AMELİYATLAR

Ölümden dönen Sabancı çiftinden Vuslat Doğan 3 estetik operasyon, Ali Sabancı ise 11 ameliyat geçirdi.

KAZADAN SONRA KONUŞMADILAR

Şu anda sağlık durumları iyi olan çiftin yaşadığı bot kazasında Vuslat Doğan, kazadan Ali Sabancı'yı sorumlu tutup; bir süredir bu sebepten dolayı da görüşmedikleri konuşuluyordu.

"KALPLERİNDEKİ YARAYI SARAMADILAR"

Çiftin boşanma haberini ise ilk olarak magazin dünyasının usta gazetecilerinden Bülent Cankurt duyurdu...

Sabah gazetesindeki köşesinde haberi duyuran Cankurt şu ifadeleri kullandı;