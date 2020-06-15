Ali Seydi Karaoğlu hayatını kaybetti

Karaoğlu’nun cenaze namazı Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacak.

Bir dönem TOKİ'de İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı'nı yürüten daha sonra ise OYAK Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğü yapan Ali Seydi Karaoğlu, bugün hayatını kaybetti.

Karaoğlu'nun cenazesinin, yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılındıktan sonra Topkapı Kozlu Mezarlığı'na defnedileceği duyuruldu.

ALİ SEYDİ KARAOĞLU KİMDİR?

Ali Seydi Karaoğlu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ nden mezun olmuştur. 01.5.1987 tarihinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’ nde Eryaman Konut Alanı İnşaat Amirliği görevini üstlenmiştir.

01.05.1985 - 01.09.1989 tarihleri arasında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü - Kamulaştırma Dairesi’nde Teknisyen olarak çalışmıştır.

01.09.1989 - 15.12.2004 tarihleri arasında Arsa Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü - Emlak Şube Müdürü, 15.12.2004 - 22.03.2010 tarihleri arasında TOKİ – İstanbul Birimi- Emlak Şube Müdürü, 09.03.2009 - 02.03.2011 tarihleri arasında Emlak Pazarlama İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 16.03.2007 - 06.03.2009 tarihleri arasında GEDAŞ Gayrimenkul Ekspertizlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 01.03.2007 - 12.09.2008 tarihleri arasında Boğaziçi Konut A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini üstlenmiştir.

TOKİ’ de İstanbul Emlak Dairesi Başkanı olarak görevini icra ettikten sonra emekli olan Karaoğlu, son olarak OYAK Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörü'lüğünü üstlenmişti.