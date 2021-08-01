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    Ali Tezel, yoğun bakıma kaldırıldı

    Geçirdiği beyin kanaması sonucu Muğla'da hastaneye kaldırılan Ali Tezel, yoğun bakıma alındı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 13:02
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    Ali Tezel, yoğun bakıma kaldırıldı

    Gazeteci yazar ve sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, beyin kanaması geçirdi.

    55 yaşında olan Tezel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitedi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yoğun bakıma alınan Tezel'in tedavisi devam ederken, haberi ise Tezel'in eşi Derya Tezel duyurdu.

    "İYİLEŞECEK, GÜÇLÜDÜR O"

    Sosyal medya hesapları üzerinden eşiyle olan karesini yayınlayan Derya Tezel, "Canım kocam Ali Tezel beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda. Dualarınızı eksik etmetin. O iyi olacak, iyileşecek. Güçlüdür o." ifadelerine yer verdi.

    Ali Tezel, yoğun bakıma kaldırıldı #1

    Ali Tezel, yoğun bakıma kaldırıldı #2

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