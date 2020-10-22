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    Ali Yazıcı'nın cezası müebbet hapse dönüştürüldü

    Ali Yazıcı’ya “yardım ve yataklıktan” verilen 18 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu. Yerel mahkeme müebbet verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 14:07
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    Ali Yazıcı'nın cezası müebbet hapse dönüştürüldü

    Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a 15 Temmuz gecesi suikat girişiminde bulunan ekibe, Erdoğan’ın kaldığı oteli bildiren eski başyaver Ali Yazıcı’ya “yardım ve yataklıktan” verilen cezayı Yargıtay bozdu.

    Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli karara göre, Cumhurbaşkanına suikast suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan Yazıcı’nın suikast için yapılan iş bölümünde yer aldı.

    Ali Yazıcı nın cezası müebbet hapse dönüştürüldü #1

    CEZANIN AZ OLMASI NEDENİYLE BOZULDU

    Davada 18 yıl hüküm giyen Yazıcı’nın cezası Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından cezanın az olması nedeniyle bozuldu.

    SUİKASTA YARDIM

    Yeniden yargılamada daha önce suikasta yardım gerekçesi ile 18 yıl hapis cezası verilen Yazıcı’nın olayın asli faili olduğu hükmedildi ve cezası müebbet hapse çevrildi.

    Ali Yazıcı nın cezası müebbet hapse dönüştürüldü #2

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