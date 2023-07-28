Ali Yerlikaya: 10 şehidin kanı yerde kalmadı

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Kahraman Türk askeri terörü bitirmekte kararlı...

Bu kapsamda terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçlerince her geçen gün yeni bir operasyon gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalarla, terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve kilit isimler tek tek yakalanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, farklı eylemlere katılarak gri kategoride olan teröristin Bitlis'te etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hain teröristin, 10 jandarmamızın şehit edildiği ve 11 jandarmamızın yaralandığı 4 farklı eyleme katıldığı tespit edildi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Kahramanımızın şehit edildiği farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor.



Bitlis İl Jandarma Komutanlığımız ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüzün istihbari çalışmaları sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Bitlis Hizan ilçesi kırsalında J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katılımıyla ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU MEHMET YILGIN OPERASYONU düzenlendi.



Operasyonda Bakanlığımızın;

Terör Arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Redur Siser kod adlı Güven Özcan adlı terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Hain teröristin, 10 Jandarmamızın şehit edildiği ve 11 Jandarmamızın yaralandığı 4 farklı eyleme katıldığı tespit edildi.



Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.



Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.



Terör sona erene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.