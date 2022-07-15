Ali Yerlikaya: 15 Temmuz gecesi, tarihe sığmayacak bir destan yazıldı

Vali Yerlikaya, halkın darbe girişimi gecesi ortaya koyduğu tavra ilişkin, "Dünyada emsali olmayan bir direnişti bu" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla görüntülü mesaj yayınladı.

Yerlikaya, mesajında, şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını sundu.

Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini hatırlattı

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, gömelim seni gel tarihe desem sığmazsın" şeklindeki dizelerini aktaran Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Dünyada emsali olmayan bir direnişti"

"İşte 15 Temmuz gecesi tarihe sığmayacak bir destan yazıldı bu topraklarda. Dünyada emsali olmayan bir direnişti bu.

O ihanet gecesinde yüz binlerce koca yürek, üstlerine atılan bombalara yağmur gibi yağan kurşunlara ve tanklara aldırış etmeden vatan hainlerine karşı milli iradesine sahip çıktı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı ViDEO

"15 Temmuz destanını gerisini hiç düşünmeyenler yazdı"



15 Temmuz destanını, vazgeçmeyenler ve gerisini hiç düşünmeyenler yazdı. O gece 252 vatandaşımız şehadete erdi, 2 bin 700'den fazla vatandaşımız gazilik mertebesine ulaştı.

O kapkaranlık geceyi aydınlığa kavuşturan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."