Ali Yerlikaya: 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor...
Yapılan operasyonların ardından zehir tacirlerine geçit verilmezken operasyonlarda farklı görüntüler gündeme geliyor.
Ekipler yapılan operasyonlarla her geçen gün yeni operasyonlarla zehir tacirlerinin kökü kazınıyor.
Yapılan operasyonların yeni adresi Lice ve Genç kırsalı oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Lice ve Genç kırsalında Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonların detayını paylaştı.
16 milyon 89 bin 228 kök kenevir ele geçirildi
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
16 MİLYON KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ
Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 73 kg toz esrar ele geçirildi.
15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bölücü terör örgütünün 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.
Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok!
Jandarmamızı yürekten kutluyorum.