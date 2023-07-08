Ali Yerlikaya: 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir ele geçirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Lice ve Genç kırsalında düzenlenen operasyonda kök kenevir yakaladığını duyurdu.

ensonhaber.com

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yapılan operasyonların ardından zehir tacirlerine geçit verilmezken operasyonlarda farklı görüntüler gündeme geliyor.

Ekipler yapılan operasyonlarla her geçen gün yeni operasyonlarla zehir tacirlerinin kökü kazınıyor.

Yapılan operasyonların yeni adresi Lice ve Genç kırsalı oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Lice ve Genç kırsalında Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonların detayını paylaştı.

16 milyon 89 bin 228 kök kenevir ele geçirildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: