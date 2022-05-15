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    Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti

    Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti

    Motosiklet tutkunu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti. Vali Yerlikaya, “Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 11:26
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    1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107’nci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

    Geçiş ücretinin 200 lira olduğu köprü, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına elinde bulunduruyor…

    “En”lerin projesi

    Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden figürler, 333 metre yüksekliğindeki kulelerin tepesinde yer alırken; “en”lerin projesi olarak anılan köprüde kullanılan beton ile 25 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek kadar bina yapılabiliyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti VİDEO

    Vali, motosikletle geçti

    Mesafeleri daha da kısaltan köprüden, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosikleti ile geçti.

    Motosiklet tutkunu olmasıyla bilinen Yerlikaya, bu anları ise Twitter hesabından paylaştı.

    İstanbul Valisi paylaşımına, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah.” notunu düştü.

    Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü nden motosikletle geçti #1

    Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü nden motosikletle geçti #2

    Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü nden motosikletle geçti #3


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