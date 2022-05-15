- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
- Haber Merkezi
- 15.05.2022 - 11:07
- Güncelleme : 15.05.2022 - 11:26
1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107’nci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.
Geçiş ücretinin 200 lira olduğu köprü, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına elinde bulunduruyor…
“En”lerin projesi
Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden figürler, 333 metre yüksekliğindeki kulelerin tepesinde yer alırken; “en”lerin projesi olarak anılan köprüde kullanılan beton ile 25 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek kadar bina yapılabiliyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti VİDEO
Vali, motosikletle geçti
Mesafeleri daha da kısaltan köprüden, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosikleti ile geçti.
Motosiklet tutkunu olmasıyla bilinen Yerlikaya, bu anları ise Twitter hesabından paylaştı.
İstanbul Valisi paylaşımına, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah.” notunu düştü.