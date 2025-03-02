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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "Motosiklet Denetimleri”ne ilişkin bilgi verdi.

Bakan Ali Yerlikaya, motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde “Motosiklet Denetimleri” ile ilgili olarak 2025 yılının ilk 2 ayında (1 Ocak-27 Şubat), trafik ekiplerince toplam 1 milyon 547 bin 776 adet denetim ve 326 bin 472 adet işlem yapıldığını aktardı.

Ali Yerlikaya, paylaştığı mesajda, "Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu.

"TRAFİK KURALLARINA UYALIM"

Yerlikaya ayrıca "Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra Polis ve Jandarma Asayiş Motosikletli Timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Lütfen, trafik kurallarına uyalım." çağrısında bulundu.

"HER İKİ KAZADAN BİRİ MOTOSİKLET YÜZÜNDEN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre motosiklet denetimi sonuçları şöyle sıralanıyor:

-Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır.

-Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde “Motosiklet Denetimleri” ile ilgili olarak 2025 yılının ilk 2 ayında (1 Ocak-27 Şubat 2025) Trafik Ekiplerince toplam 1 milyon 547 bin 776 adet denetim, 326 bin 472 adet işlem yapıldı.

TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında:

-2 Milyon 938 bin 674 araç denetlendi.

-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı.

-Hız ihlalinde bulunan 143 bin 8, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 886, emniyet kemeri kullanmayan 27 bin 293, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 898 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 182 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 456 bin 58 araca/sürücüye işlem yapıldı.