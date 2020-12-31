Ali Yerlikaya: 2020'de suç oranları azaldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'un asayişiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri toplantısında konuştu.

Vali Yerlikaya, 2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlığın yüzde 11, iş yerinden hırsızlığın yüzde 10, otodan hırsızlığın yüzde 31, oto hırsızlığının yüzde 5 azaldığını ve gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildiğini bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi:

ADLİ VAKA SAYISINDA AZALMA

"2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı.

NARKOTİK SUÇLAR

Bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir."



745 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, ayrıca İstanbul'da bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüphelinin yakalandığını, bunların 745'inin tutuklandığını bildirdi.