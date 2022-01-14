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Ali Yerlikaya, 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı

Ali Yerlikaya, 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35’ken 2021’de 28’e düştü. Dolandırıcılık olayları ise 10 bin 357’ye yükseldi" dedi.