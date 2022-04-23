Ali Yerlikaya, 23 Nisan'da öğrencileri ağırladı

Vali Yerlikaya, makamında çocukları kabul etti. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Sizin bayramınız hepimizin bayramı, milletimizin bayramı" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde program düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu kapsamda öğrencileri kabul etti.

Yerlikaya, yerini temsili olarak Ataköy Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yağmur Zeynep Öztemel'e bıraktı.

"Hep birlikte kutluyoruz"

Programda konuşan Vali Yerlikaya, 23 Nisan'a ilişkin öğrencileri bilgilendirerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü, çok sevdiği, geleceğim, göz aydınlığım, sizler bizim yaşam enerjimizsiniz dediği çocuklara armağan etti. O günden bugüne, coşkuyla heyecanla çocuklar bu bayramı kutluyor. Aslında hep birlikte kutluyoruz.

"Milletimizin bayramı"



Çünkü sizin bayramınız hepimizin bayramı, milletimizin bayramı. Çocuklara atfedilmesi tabii dünyada eşi benzeri olmayan bir jest. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Valilik makamına oturdu

Valilik makamına oturan Yağmur Zeynep Öztemel de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

AA'nın haberine göre; Öztemel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve halkın iradesini temsil eden bu günü sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andı.

İlk talimatını verdi

Daha sonra ilk talimatını sokak hayvanları için veren Öztemel, İstanbul esnafından iş yerlerinin yakınlarına su ve mama bırakmasını istedi.

Vali Yerlikaya ise güzel bir talimat olduğunu ve bunun yerine getirilmesini takip edeceği sözünü verdi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara hediye takdim etti.