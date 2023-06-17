Ali Yerlikaya: 330 bin depremzedenin kira yardımı bayram öncesi yatırılacak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 bin hanenin kira yardımı aldığını belirterek, "Bunların ilk 2 ay kira ödemelerini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 330 bin hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız" dedi.

DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'ya geldi.

Bakan Yerlikaya ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'na kurulan konteyner işyerlerini ziyaret etti.

Daha sonra Bakan Yerlikaya, Teknokent konteyner kentinde kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Malatya Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

"Devletimiz ilk andan itibaren yardıma koştu"

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Asrın felaketini yaşadıklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

Cenabı Allah tekrarından ülkemizi tüm insanlığı korusun. Ama bu felaketten asrın kardeşliğini hamdolsun gördük. Tüm dünyada şahit oldu. O ilk andan itibaren devletimiz milletimiz tüm kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımız dışta yanımızda bu zor günümüzde yer alan dostlar yaralarımızı sarmak için tarihi bir duruş sergilediler. Biz her birine şükranlarımızı ifade ediyoruz.

"Bütün meseleleri arkadaşlarla değerlendiriyoruz"

Asrın felaketinin üzerinden 132 gün geçtiğini belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız bu 11 ilimizde şehirlerin ihya edilmesi, yaraların sarılması, 5 Şubat öncesinden daha görkemli, daha muhteşem şehirler haline getirilmesi ile ilgili bu büyük çalışmayı anbean takip ediyor. Yeni kabinede tüm arkadaşlarımız deprem bölgesi başta olmak üzere bu şehirleri ziyaret ediyor. Kendi görev alanımız, birbirimizin görev alanları ile ilgili neler yapılıyor, bütün meseleleri arkadaşlarla değerlendiriyoruz.

"Türkiye genelinde 330 bin kira yardımı"

Malatya’da geçici barınma hizmetinde de önemli bir mesafe kat ettiklerini, şu an için 75 bin 500 hanenin konteynerde yaşadığını, 45 bin hanenin kira yardımı aldığını ifade eden Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:

Bunların ilk 2 ay kira ödemelerini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 330 bin Malatya’da ise 45 bin 700 hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız. Şu an Malatya’da 4 bin hane çadırda kalıyor. 2 ay içerisinde bu çadırda kalan aileleri de konteynerlere yerleştirmiş olacağız. 1500 hane halen şehirdeki tesislerde misafir ediliyor. Bunların da ya konteynere ya da kira yardımı ile başka eve taşınmasını sağlayacağız.

"Malatya'da 37 bin konteynere ulaşmış olacağız"

Bakan Ali Yerlikaya, Malatya’da 63 konteyner kent kurulduğunu ve yaklaşık 20 binin üzerinde konteynerin faaliyete geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

5 bin konteyner tamamlanmak üzere, buraya da aynı şekilde başta çadırda kalan vatandaşlarımızı alacağız. Bu arada da Malatya’mıza tayin olan başta öğretmen ve diğer kamu görevlileri olmak üzere valilik koordinasyonda toplanan talepler doğrultunda bu kardeşlerimizin de barınama ihtiyacını giderme amacıyla Ağustos sonu itibariyle 6 bin konteyner ilave etmiş olacağız. Böylelikle Malatya’da 37 bin konteynere ulaşmış olacağız.

"İçişleri Bakanlığı olarak toplam 5 milyar 523 milyon lira ödeme yaptık"

Bu nedenle evlerin bir an önce yapılıp teslim edilebilmesi adına köylerdeki vatandaşların el birliği ile yer gösterimi konusunda kendilerine yardım etmeleri gerektiğini de ifade eden Yerlikaya, köy evlerinin de süratle tamamlanması adına bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Kent merkezinde yine 3 bin 803 geçici işyerinin planlanmasının de yapıldığını ve bunlardan 3 bin 226’ısının esnafa noter huzurunda yapılan çekilişle teslim edildiğini de söyleyen Yerlikaya, esnafa da çağrıda bulunarak geçici işyerlerini alanların bir an önce buralarda faaliyete geçmesini arzuladıklarını söyledi.

Kent merkezinde kurulan çadırlarda barınma hizmetinin 2 ay içerisinde konteynerlere geçiş ile kaldıracaklarını da vurgulayan Bakan Yerlikaya açıklamasını şu şekilde noktaladı: