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Güvenlik güçleri ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda 37 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, titizlikle yürütülen çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kukla Operasyonu'nda 120 şüpheli şahıs yakalandı.

Başarılı operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabında şu şekilde duyurdu:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları sonrasında, bir sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.



4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve bu hesaplar arasında 1,2 Milyar TL para akışı olduğu tespit edildi.



İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 120 şüpheli şahıs yakalandı.



Operasyonu gerçekleştiren kahraman @EmniyetGM mensuplarımızı tebrik ediyorum.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK