Bakan Yerlikaya'dan FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajları 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde şehitler için anma programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önemli mesajlar verdi. Yerlikaya, "FETÖ’cü vatansız hainleri unutmayacağız. Onlarla dünyada ve ahirette de görülecek hesabımız var" dedi.

ensonhaber.com

15 Temmuz 2016'da milli iradeyi hedef alan Fetullahçı teröristler, kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'meydanlara inin' çağrısının ardından binlerce vatandaş meydanlara indi.

Devletin birçok kurumuna yuvalanan teröristler, millet iradesine kurşun sıkmak için harekete geçti.

Gencinden yaşlısına birçok vatandaş da namluların ve tankların önüne geçti.

251 vatandaşımızı ise o gece şehit verdik...

Şehitler unutulmadı

Bugün ise darbe girişiminin 7'nci yılı. Bu nedenle yurdun dört bir yanında şehitler için anma programları düzenleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

"Her bir hain adalet önünde hesap verecek"

Burada şehit aileleriyle bir araya gelen Bakan Yerlikaya, ardından yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Sert ifadeler kullanan Yerlikaya, şöyle konuştu:

FETÖ’cü vatansız hainleri unutmayacağız. Onlarla dünyada ve ahirette de görülecek hesabımız var. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, hangi kılığa girerlerse girsinler izlerini daima süreceğiz. Devletimiz hamd olsun daima teyakkuzdadır. 15 Temmuz 2016’dan bu yana FETÖ’cü hainlerle amansız bir şekilde mücadele ediyoruz. Her bir hain adalet önünde hesap verinceye kadar mücadelemiz devam edecek. And olsun ki şehitlerimizin kanı, gazilerimizin gözü arkada kalmayacak.

"15 Temmuz ikinci kurtuluş zaferimiz olarak tarihe geçmiştir"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Milletimiz başkomutanımızın çağrısıyla meydanlara indi. Destanlar çağının bittiği sanılan bu zamanda tarihin en büyük destanını bizim milletimiz şükürler olsun ki yazdı. Topyekün Türk milleti vatanına canlı kalkan oldu. 15 Temmuz ikinci kurtuluş zaferimiz olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer milletimizin, inancın, kardeşliğin eseridir. Bu zafer ölümü öldürenlerin eseridir.

"Bu destanı yazanları sonsuza dek yaşatacağız"

15 Temmuz'da bir kez daha anladık ki Çanakkale ruhu ayaktadır. Türkiye Yüzyılı'na işte bu kardeşlik ruhu hayat vermiş, bu ruhu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'nin geleceği de bu ruhtur. Başınızı dik tutun, vatan sağ olsun. Kahraman gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu destanı yazanları sonsuza dek yaşatacağız.

"Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum"

Allah birliğimizi daim eylesin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü beladan korusun. 15 Temmuz'un en karanlık gecesinde milletimizi meydanlara davet eden Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.







