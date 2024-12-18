Ali Yerlikaya, 81 ilin görevlileriyle toplantı yaptı

AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm illerin valileriyle gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler, düzensiz göçle mücadele, terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele konularının değerlendirildiği video konferans toplantısı ile bir araya geldi.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: