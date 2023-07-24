Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım şehit oldu

İHA
Güvenlik güçleri huzur ve asayişi sağlamak adına mücadele ediyor.
Yurt içi ve sınırda yapılan düzenlenen operasyonların yanı sıra sınır hattı da korunuyor.
Bu kapsamda Şırnak Gabar Dağı bölgesinde de nöbet tutuluyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mücadelenin sürdüğü bölgeden acı bir haberi duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, bir güvenlik korucusunun şehit düştüğünü belirtti.
"Nöbet değişimi sırasında düşerek yaralandı"
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin başı sağ olsun.
Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz İbrahim Yıldırım’a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehidimizin makamı ali olsun.