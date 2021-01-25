Ali Yerlikaya: Açık Kapı'ya başvuruların yüzde 99'u cevaplandırıldı

Açık Kapı'ya yapılan başvuruların çözüme kavuşturulduğunu belirten Vali Yerlikaya; devletin, vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve 2018 yılından bu yana hizmet veren Açık Kapı’nın çalışmalarına dair video mesaj yayınladı.

2020 yılında İstanbul genelinde Açık Kapı’ya yapılan başvuruların yüzde 99’unun cevaplandırıldığını belirten Vali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımızca başlatılan Açık Kapı çalışmaları 2018 Mayıs’ından itibaren Valiliğimiz ve 36 ilçemizde hizmet veriyor." dedi.

Görevli uzmanların, vatandaşların şahsen veya internet üzerinden taleplerini alarak, ilgili kurumlara bildirip çözüme kavuşturduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"DEVLETİMİZİN ŞEFKAT ELİ, VATANDAŞIMIZIN YANINDA"

"2020 yılında İstanbul genelinde 813 bin 260 vatandaşımız Açık Kapı’ya başvuru yaptı. Başvuruların yüzde 99'u cevaplandırıldı. İyi günde ve kötü günde devletimizin şefkat eli, vatandaşımızın hep yanında. Güler yüz, samimiyet, çözüm milletin kapısı Açık Kapı'da."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Açık Kapı mesajı ViDEO



