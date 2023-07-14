Ali Yerlikaya açıkladı! 2 ilde 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Yurt içerisinde huzursuzluğu bozacak şahıslara geçit verilmiyor...

Sınırlarda yapılan denetimlerin yanında yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenler, şehir içi denetimlerle geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Bunun yanında göçmenleri ülkeye sokan kaçakçılar da emniyet güçlerinin hedefinde.

Bu kapsamda çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi, dönüşünde yaptığı açıklamalarda göçmen sorununu ele aldı.

Erdoğan yaptığı açıklamalarla vatandaşın göçmenlerle mücadelede yaşanan sonucu fark edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılan çalışmalarla kısa zamanda düzensiz göçmenler konusunda gözle görünür değişiklikleri vatandaşımız hissedecek." dedi.

Öte yandan yapılan çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2 ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı yakalanırken yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 2 FARKLI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 18 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI.



1. Göçmen kaçakçası organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ.



Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı.



Yakalananların 6’sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



2. Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.



Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.



Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum.



DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK.