Türkiye'nin asayiş ve huzurunu bozan şahıslara yönelik mücadelesi sürüyor.
Hırsızlar, terör örgütleri, uyuşturucu tacirleri, çeteler güvenlik güçlerinden kaçamıyor.
Bu kapsamda yürütülen operasyona her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Son olarak ekipler, ruhsatsız silah taşıyanlara ve kaçakçılara yönelik operasyon için harekete geçti.
4 günde Mercek operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 günde düzenlenen 'Mercek' operasyonuna ilişkin ayrıntıları il il açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 76 ilde ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına yönelik olarak operasyonlarda 1858 gözaltı olduğunu duyurdu.
1858 şüpheli şahısa gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi:
Son 4 gün içinde, Türkiye genelinde 76 ilde ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına karşı gerçekleştirilen "Mercek" operasyonlarında şu sonuçlar elde edildi:
1212 adet ruhsatsız tabanca
167 adet kaçak kurusıkı tabanca
44 adet uzun namlulu tüfek
225 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Toplamda 1858 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Bu operasyonlar kapsamında, İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara ve diğer birçok ilde yapılan çalışmalarda toplamda 1212 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bazı şehirlerdeki operasyonlardan elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
İstanbul'da 285 tabanca ve 9 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 358 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Adana'da 139 tabanca ve 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 272 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İzmir'de 82 tabanca ele geçirildi, 91 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 58 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 71 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.
Bursa'da 49 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 74 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Mersin'de 48 tabanca ele geçirildi, 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarma ve polis güçlerini tebrik ediyoruz.
Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve onlara silah temin edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
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