Ali Yerlikaya açıkladı! 4 günde 76 ilde Mercek Operasyonu: 1858 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 76 ilde ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına yönelik olarak gerçekleştirilen "Mercek" operasyonlarında 1858 gözaltı olduğunu duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin asayiş ve huzurunu bozan şahıslara yönelik mücadelesi sürüyor.

Hırsızlar, terör örgütleri, uyuşturucu tacirleri, çeteler güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

Bu kapsamda yürütülen operasyona her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Son olarak ekipler, ruhsatsız silah taşıyanlara ve kaçakçılara yönelik operasyon için harekete geçti.

4 günde Mercek operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 günde düzenlenen 'Mercek' operasyonuna ilişkin ayrıntıları il il açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 76 ilde ruhsatsız silah taşıyan bireylere ve silah kaçakçılarına yönelik olarak operasyonlarda 1858 gözaltı olduğunu duyurdu.

1858 şüpheli şahısa gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi: