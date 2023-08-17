Ali Yerlikaya açıkladı! 4 ilde 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor.

Güvenlik güçleri hudutlarda kaçak geçişe izin vermezken, sınır dışı edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Son olarak Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de ekipler harekete geçti.

"26 kaçak göçmen organizatörü tutuklandı"

Başarıyla sonuçlanan operasyonun ayrıntılarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

39 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI.



Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda;



5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.



Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı.



13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK.