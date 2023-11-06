33 gözaltı! Ali Yerlikaya açıkladı: 77 ilde yasa dışı bahis operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mengene Operasyonu kapsamında 77 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, 517 kişi hakkında idari işlem, 118 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını belirtti.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri tüm yasa dışı örgütlerin tepesinde...

Hemen her gün operasyon için harekete geçen ekipler, terör örgütü mensuplarını, çete liderlerini ve bahisçileri tek tek yakalıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu paylaştı.

Bu kez hedefte yasa dışı bahisçiler yer aldı.

"77 ilde eş zamanlı operasyon"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28.314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene Operasyonunda 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik yapılan Mengene Operasyonunda...

"33 şüpheli şahıs gözaltına alındı"

Kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

517 şahıs hakkında kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2.330.479 TL para cezası uygulandı. 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

Ele geçirilenler

Operasyonunda;

13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan işyeri kapatılmış,

10 adet kumar/oyun makinesi,

4 adet tombala makinesi,

12 adet ruhsatsız tabanca,

4 adet av tüfeği,

5 adet kurusıkı tabanca ve

Çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirilmiştir.

"Operasyonlarımız artarak devam edecek"