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Güvenlik güçleri, son dönemde operasyonları hızlandırdı.

Bu kapsamda zehir tacirleri, terör örgütü mensupları ve çetelere nefes aldırılmıyor.

Başarıyla sonuçlanan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında, Tekirdağ merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

Bulutlar Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi"

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu bilgilere yer verdi:

"Çetelere nefes aldırmayacağız"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız. KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonun ayrıntıları...

Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle;



eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı,



örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı,



alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı,



kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.