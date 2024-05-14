Ali Yerlikaya duyurdu! Bir çete çökertildi: 15 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen "MAHZEN-44" operasyonunda toplamda 15 şüphelinin yakalandığını, elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

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Güvenlik birimleri, suç örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor ve neredeyse her gün yeni organize suç örgütlerini etkisiz hale getiriyor.

Son olarak, organize suç örgütlerine yönelik olarak "MAHZEN-44" operasyonu düzenlendi.

15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu birçok suça karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik Edirne, İstanbul ve Batman'da operasyon düzenlendi.

15 şüphelinin yakalandığı operasyonda, ruhsatsız tabancalar, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici delici alet ele geçirildi.



Suç örgütü çökertildi

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Yağma", "Kundaklama", "Kasten Yaralama", "Araç Kurşunlama", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarını işledikleri belirlenen ve elebaşılığını tutuklu Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

